«Я мучилась на корте». Жасмин Паолини — о матче с Кларой Таусон в Ухане
Восьмая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини высказалась о победе в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Со счётом 3:6, 6:1, 3:1 она обыграла датчанку Клару Таусон, которая не смогла продолжить борьбу в третьем сете из-за травмы.
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|1
|1
12
Клара Таусон
К. Таусон
«Прежде всего мне очень жаль Клару. Она показывала потрясающий теннис, а я сильно мучилась на корте. Надеюсь, она скоро восстановится. Что могу сказать? Я просто старалась оставаться в игре на каждом розыгрыше. Она била навылет со всех сторон, поэтому сегодня было очень тяжело. Но я всё время была в борьбе», — сказала Паолини в интервью после матча.
В четвертьфинале соревнований в Китае Жасмин Паолини сразится с сильнейшей теннисисткой в матче между Игой Швёнтек (Польша) и Белиндой Бенчич (Швейцария).
