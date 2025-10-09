Скидки
«Я мучилась на корте». Жасмин Паолини — о матче с Кларой Таусон в Ухане

«Я мучилась на корте». Жасмин Паолини — о матче с Кларой Таусон в Ухане
Восьмая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини высказалась о победе в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Со счётом 3:6, 6:1, 3:1 она обыграла датчанку Клару Таусон, которая не смогла продолжить борьбу в третьем сете из-за травмы.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 1
         
Клара Таусон
12
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

«Прежде всего мне очень жаль Клару. Она показывала потрясающий теннис, а я сильно мучилась на корте. Надеюсь, она скоро восстановится. Что могу сказать? Я просто старалась оставаться в игре на каждом розыгрыше. Она била навылет со всех сторон, поэтому сегодня было очень тяжело. Но я всё время была в борьбе», — сказала Паолини в интервью после матча.

В четвертьфинале соревнований в Китае Жасмин Паолини сразится с сильнейшей теннисисткой в матче между Игой Швёнтек (Польша) и Белиндой Бенчич (Швейцария).

