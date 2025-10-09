«Я мучилась на корте». Жасмин Паолини — о матче с Кларой Таусон в Ухане

Восьмая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини высказалась о победе в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Со счётом 3:6, 6:1, 3:1 она обыграла датчанку Клару Таусон, которая не смогла продолжить борьбу в третьем сете из-за травмы.

«Прежде всего мне очень жаль Клару. Она показывала потрясающий теннис, а я сильно мучилась на корте. Надеюсь, она скоро восстановится. Что могу сказать? Я просто старалась оставаться в игре на каждом розыгрыше. Она била навылет со всех сторон, поэтому сегодня было очень тяжело. Но я всё время была в борьбе», — сказала Паолини в интервью после матча.

В четвертьфинале соревнований в Китае Жасмин Паолини сразится с сильнейшей теннисисткой в матче между Игой Швёнтек (Польша) и Белиндой Бенчич (Швейцария).