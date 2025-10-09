Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Жасмин Паолини пожелала Кларе Таусон здоровья после матча в Ухане

Фото: Жасмин Паолини пожелала Кларе Таусон здоровья после матча в Ухане
Жасмин Паолини
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини написала на камере после матча на турнире в Ухане (Китай) слова поддержки в адрес соперницы Клары Таусон. Датчанка не смогла продолжить борьбу из-за травмы. Встреча была остановлена при счёте 3:6, 6:1, 3:1 в пользу итальянки.

Фото: кадр из трансляции

«Скорейшего выздоровления, Клара», — написала Паолини.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 1
         
Клара Таусон
12
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Встреча длилась 1 час 37 минут. За это время Паолини не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет, она реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. Таусон сумела реализовать три брейк-пойнта из шести и выполнить пять эйсов. На её счету также две двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Китае Жасмин Паолини сразится с сильнейшей теннисисткой в матче между Игой Швёнтек (Польша) и Белиндой Бенчич (Швейцария).

Материалы по теме
«Я мучилась на корте». Жасмин Паолини — о матче с Кларой Таусон в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android