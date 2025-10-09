Фото: Жасмин Паолини пожелала Кларе Таусон здоровья после матча в Ухане

Восьмая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини написала на камере после матча на турнире в Ухане (Китай) слова поддержки в адрес соперницы Клары Таусон. Датчанка не смогла продолжить борьбу из-за травмы. Встреча была остановлена при счёте 3:6, 6:1, 3:1 в пользу итальянки.
Фото: кадр из трансляции
«Скорейшего выздоровления, Клара», — написала Паолини.
Встреча длилась 1 час 37 минут. За это время Паолини не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет, она реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. Таусон сумела реализовать три брейк-пойнта из шести и выполнить пять эйсов. На её счету также две двойные ошибки.
В четвертьфинале соревнований в Китае Жасмин Паолини сразится с сильнейшей теннисисткой в матче между Игой Швёнтек (Польша) и Белиндой Бенчич (Швейцария).
