«Это упущенная возможность». Музетти оценил свой результат на «Мастерсе» в Шанхае
Девятая ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти подвёл итог своего выступления на «Мастерсе» в Шанхае. Итальянец уступил в третьем круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 4:6, 2:6.
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 13:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Я понимал, что мог выступить здесь гораздо лучше. Для меня это упущенная возможность — и в контексте чемпионской гонки, и по результатам. Это будет нелегко переварить.
Признаю, Феликс играл отлично, особенно агрессивно на подаче, почти не ошибался с задней линии. У меня были шансы на обратный брейк в первом сете, но я так и не смог переломить ход матча и войти во второй сет с нужным настроем. Плохо справился, сильно нервничал», — приводит слова Музетти Punto de Break.
