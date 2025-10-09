«Это упущенная возможность». Музетти оценил свой результат на «Мастерсе» в Шанхае

Девятая ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти подвёл итог своего выступления на «Мастерсе» в Шанхае. Итальянец уступил в третьем круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 4:6, 2:6.

«Я понимал, что мог выступить здесь гораздо лучше. Для меня это упущенная возможность — и в контексте чемпионской гонки, и по результатам. Это будет нелегко переварить.

Признаю, Феликс играл отлично, особенно агрессивно на подаче, почти не ошибался с задней линии. У меня были шансы на обратный брейк в первом сете, но я так и не смог переломить ход матча и войти во второй сет с нужным настроем. Плохо справился, сильно нервничал», — приводит слова Музетти Punto de Break.