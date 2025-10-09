Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это упущенная возможность». Музетти оценил свой результат на «Мастерсе» в Шанхае

«Это упущенная возможность». Музетти оценил свой результат на «Мастерсе» в Шанхае
Лоренцо Музетти
Комментарии

Девятая ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти подвёл итог своего выступления на «Мастерсе» в Шанхае. Итальянец уступил в третьем круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 4:6, 2:6.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 13:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Я понимал, что мог выступить здесь гораздо лучше. Для меня это упущенная возможность — и в контексте чемпионской гонки, и по результатам. Это будет нелегко переварить.

Признаю, Феликс играл отлично, особенно агрессивно на подаче, почти не ошибался с задней линии. У меня были шансы на обратный брейк в первом сете, но я так и не смог переломить ход матча и войти во второй сет с нужным настроем. Плохо справился, сильно нервничал», — приводит слова Музетти Punto de Break.

Материалы по теме
Фото
Немецкий художник написал портреты Медведева и Рублёва в необычном стиле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android