Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала «тысячника» в Ухане, где сыграет с Ариной Соболенко

Девятый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане. Сегодня, 9 октября, она оказалась сильнее чешской спортсменки Линды Носковой (17-я ракетка мира). Счёт — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 26 минут. За это время Рыбакина не допустила ни одной двойной ошибки, выполнила шесть эйсов и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 возможных. Носкова сумела выполнить шесть эйсов. На её счету также восемь двойных ошибок.

В 1/4 финала Елена Рыбакина (Казахстан) сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее обыграла представительницу России Людмилу Самсонову.