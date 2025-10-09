Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала «тысячника» в Ухане, где сыграет с Ариной Соболенко
Девятый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане. Сегодня, 9 октября, она оказалась сильнее чешской спортсменки Линды Носковой (17-я ракетка мира). Счёт — 6:3, 6:4.
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 11:45 МСК
17
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Матч длился 1 час 26 минут. За это время Рыбакина не допустила ни одной двойной ошибки, выполнила шесть эйсов и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 возможных. Носкова сумела выполнить шесть эйсов. На её счету также восемь двойных ошибок.
В 1/4 финала Елена Рыбакина (Казахстан) сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее обыграла представительницу России Людмилу Самсонову.
Комментарии
