Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова — Елена Рыбакина, результат матча 9 октября 2025, счет 0:2, 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала «тысячника» в Ухане, где сыграет с Ариной Соболенко
Елена Рыбакина
Комментарии

Девятый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане. Сегодня, 9 октября, она оказалась сильнее чешской спортсменки Линды Носковой (17-я ракетка мира). Счёт — 6:3, 6:4.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 11:45 МСК
Линда Носкова
17
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч длился 1 час 26 минут. За это время Рыбакина не допустила ни одной двойной ошибки, выполнила шесть эйсов и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 возможных. Носкова сумела выполнить шесть эйсов. На её счету также восемь двойных ошибок.

В 1/4 финала Елена Рыбакина (Казахстан) сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее обыграла представительницу России Людмилу Самсонову.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
Жасмин Паолини прошла в 1/4 финала турнира в Ухане на отказе Клары Таусон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android