Пегула высказалась о жаре на турнире в Ухане
Американская теннисистка Джессика Пегула, обыгравшая в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Ухане россиянку Екатерину Александрову, прокомментировала ситуацию с чрезвычайно тяжёлой жарой и влажностью воздуха в Китае. Ранее теннисистки жаловались на непереносимость жары и снимались с матчей по этой причине, некоторые встречи проводились под специальной крышей.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Крыша, безусловно, помогает. Сегодня было очень влажно. Честно говоря, жара меня совсем не беспокоила. Просто было очень влажно. Поэтому я просто сильно вспотела, но эта небольшая тень определённо помогает.

На днях было очень, очень жарко. Я из Флориды, привыкла, но было жарко. Думаю, все, кому пришлось играть в тот день, себя превозмогали. Жара — это часть погодных условий, часть нашего спорта. Многие из турниров сейчас проходят под навесом, и возникает вопрос: это турнир в помещении или на открытом воздухе? ​​

Я также думаю, что может возникнуть некоторая путаница, когда условия могут резко измениться из-за того, что организаторы турнира просто решили, что болельщикам нужна тень, и это тоже может существенно изменить условия. Я не думаю, что это хорошая идея или, даже сказать, не слишком справедливая. Турнир заявлен как соревнование на открытом воздухе, поэтому ты должен быть готов сыграть в жару. Если есть правило о жаре и игрокам, детям и тем, кто приносит мячи, жарко, то правило должно работать на сто процентов. А мы должны лишь подождать, пока не станет лучше», — приводит слова Пегулы Tennis365.

