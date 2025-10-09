Вашеро обыграл 11-ю ракетку мира Руне и стал первым полуфиналистом турнира в Шанхае
Представитель Монако Валентен Вашеро (204-я ракетка мира) обыграл датчанина Хольгера Руне (11-е место в мировом рейтинге) в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае и стал первым полуфиналистом турнира. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 4:6 в пользу Вашеро. Соперники провели на корте 2 часа 59 минут.
Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|4
|
|7 7
|6
Валентен Вашеро
В. Вашеро
Во время встречи Руне сделал 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Вашеро сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Вашеро стал вторым самым низкорейтинговым полуфиналистом «Мастерсов». Его следующим соперником станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и бельгийцем Зизу Бергсом.
Комментарии
