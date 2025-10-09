Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вашеро обыграл 11-ю ракетку мира Руне и стал первым полуфиналистом турнира в Шанхае

Вашеро обыграл 11-ю ракетку мира Руне и стал первым полуфиналистом турнира в Шанхае
Комментарии

Представитель Монако Валентен Вашеро (204-я ракетка мира) обыграл датчанина Хольгера Руне (11-е место в мировом рейтинге) в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае и стал первым полуфиналистом турнира. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 4:6 в пользу Вашеро. Соперники провели на корте 2 часа 59 минут.

Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
2 		7 7 6
         
Валентен Вашеро
Монако
Валентен Вашеро
В. Вашеро

Во время встречи Руне сделал 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Вашеро сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Вашеро стал вторым самым низкорейтинговым полуфиналистом «Мастерсов». Его следующим соперником станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и бельгийцем Зизу Бергсом.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Риндеркнеш и Вашеро вышли в дебютные четвертьфиналы на «Мастерсе». Они двоюродные братья
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android