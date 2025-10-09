Валентен Вашеро после турнира в Шанхае впервые в карьере попадёт в топ-100 рейтинга

26-летний теннисист Валентен Вашеро попадёт в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после «Мастерса» в Шанхае. 9 октября он вышел в полуфинал турнира и на данный момент занимает 92-ю строчку в классификации.

В 1/4 финала престижных хардовых соревнований Вашеро обыграл 11-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне. Счёт — 2:6, 7:6, 4:6 в пользу Вашеро. Матч длился 2 часа 59 минут.

Вашеро стал вторым самым низкорейтинговым полуфиналистом «Мастерсов». Его следующим соперником станет победитель противостояния между титулованным сербом Новаком Джоковичем и бельгийским теннисистом Зизу Бергсом.