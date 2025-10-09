Всего два теннисиста из Монако в истории смогли выйти в полуфинал турниров ATP
Поделиться
В истории турниров под эгидой АТР всего два теннисиста из Монако смогли добраться до стадии 1/2 финала. Сегодня, 9 октября, в полуфинал пробился 204-я ракетка мира Валентен Вашеро. Он обыграл 11-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне. Счёт — 2:6, 7:6, 4:6 в пользу Вашеро.
Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|4
|
|7 7
|6
Валентен Вашеро
В. Вашеро
В 2003 году Жан-Рене Лиснар стал первым выходцем из Монако. Он успешно дошёл до 1/2 финала на турнире в Ченнаи (Индия).
Вашеро также стал вторым самым низкорейтинговым полуфиналистом «Мастерсов». Его следующим соперником станет победитель противостояния между титулованным сербом Новаком Джоковичем и бельгийским теннисистом Зизу Бергсом.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
13:54
-
13:40
-
13:29
-
13:23
-
13:16
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
12:03
-
11:51
-
11:42
-
11:29
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:15
-
09:09
-
08:33
-
08:30
-
08:17
-
07:30
-
04:30
-
03:04
-
01:43
-
00:54
-
00:28
-
00:04
- 8 октября 2025
-
23:52