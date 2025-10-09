Всего два теннисиста из Монако в истории смогли выйти в полуфинал турниров ATP

В истории турниров под эгидой АТР всего два теннисиста из Монако смогли добраться до стадии 1/2 финала. Сегодня, 9 октября, в полуфинал пробился 204-я ракетка мира Валентен Вашеро. Он обыграл 11-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне. Счёт — 2:6, 7:6, 4:6 в пользу Вашеро.

В 2003 году Жан-Рене Лиснар стал первым выходцем из Монако. Он успешно дошёл до 1/2 финала на турнире в Ченнаи (Индия).

Вашеро также стал вторым самым низкорейтинговым полуфиналистом «Мастерсов». Его следующим соперником станет победитель противостояния между титулованным сербом Новаком Джоковичем и бельгийским теннисистом Зизу Бергсом.