«Моих рук дело». Музетти рассказал о своих чувствах после конфликта со зрителями в Китае

Лоренцо Музетти
Девятая ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти заявил, что конфликт со зрителями на турнире в Пекине не прошёл для него бесследно. Та ситуация отразилась на результатах в последующих матчах.

В Пекине болельщики освистали итальянца во время матча с французом Адрианом Маннарино. Это произошло из-за того, что в матче предыдущего круга с другим французским теннисистом, Джованни Мпетчи Перрикаром, он оскорбил зрителей.

«Эта враждебная атмосфера во многом моих рук дело. В Китае был трудный месяц, и я так и не почувствовал себя комфортно после случившегося. В итоге это начало давить на голову, хотя у меня была и поддержка болельщиков. Но это внутреннее напряжение отвлекало от матчей», — приводит слова Музетти Punto de Break.

