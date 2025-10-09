Андреева и Шнайдер проиграли Зигемунд и Штолляр в 1/4 финала парного турнира в Ухане

Российские теннисисты серебряные призёры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 4:6, 4:6 они уступили тандему Лауры Зигемунд (Германия) и Фанни Штолляр (Венгрия).
Это второе поражение Андреевой-младшей в матче с Зигемунд за последние несколько дней. До этого россиянка уступила немке в одиночном разряде.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время россиянки смогли реализовать один брейк-пойнт из пяти, выполнили пять эйсов и допустили четыре двойные ошибки. Их соперницам удалось реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Штолляр и Зигемунд также выполнили один эйс и допустили одну двойную ошибку.
В следующем круге Лаура Зигемунд и Фанни Штолляр сыграют с Ивой Йович (США) и Джулианой Олмос (Мексика).
