Главная Теннис Новости

Андреева, Шнайдер — Зигемунд, Штолляр, результат матча 9 октября 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Андреева и Шнайдер проиграли Зигемунд и Штолляр в 1/4 финала парного турнира в Ухане
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисисты серебряные призёры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 4:6, 4:6 они уступили тандему Лауры Зигемунд (Германия) и Фанни Штолляр (Венгрия).

Это второе поражение Андреевой-младшей в матче с Зигемунд за последние несколько дней. До этого россиянка уступила немке в одиночном разряде.

Ухань — парный разряд. 2-й круг
09 октября 2025, четверг. 14:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
Л. Зигемунд Ф. Штолляр

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время россиянки смогли реализовать один брейк-пойнт из пяти, выполнили пять эйсов и допустили четыре двойные ошибки. Их соперницам удалось реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Штолляр и Зигемунд также выполнили один эйс и допустили одну двойную ошибку.

В следующем круге Лаура Зигемунд и Фанни Штолляр сыграют с Ивой Йович (США) и Джулианой Олмос (Мексика).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
