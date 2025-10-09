Ига Швёнтек одолела Белинду Бенчич и прошла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 7:6 (7:2), 6:4 была побеждена швейцарская спортсменка Белинда Бенчич (15-й номер рейтинга).

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. За это время экс-первая ракетка мира реализовала четыре брейк-пойнта из шести, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки. Швейцарке удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти, выполнить один эйс. Она также допустила две двойные ошибки.

В 1/4 финала Ига Швёнтек сыграет с восьмой сеяной итальянской спортсменкой Жасмин Паолини, которая ранее прошла дальше на отказе Клары Таусон (Дания).