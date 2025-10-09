Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич — Ига Швёнтек, результат матча 9 октября 2025, счет 2:0, 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Ига Швёнтек одолела Белинду Бенчич и прошла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане
Ига Швёнтек
Комментарии

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 7:6 (7:2), 6:4 была побеждена швейцарская спортсменка Белинда Бенчич (15-й номер рейтинга).

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 14:10 МСК
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. За это время экс-первая ракетка мира реализовала четыре брейк-пойнта из шести, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки. Швейцарке удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти, выполнить один эйс. Она также допустила две двойные ошибки.

В 1/4 финала Ига Швёнтек сыграет с восьмой сеяной итальянской спортсменкой Жасмин Паолини, которая ранее прошла дальше на отказе Клары Таусон (Дания).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
Катержина Синякова вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане, обыграв Иву Йович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android