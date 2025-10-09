Валентен Вашеро прокомментировал свою победу над Руне и выход в полуфинал в Шанхае

Представитель Монако Валентен Вашеро (204-я ракетка мира) высказался о матче четвертьфинала турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором он сенсационно обыграл датчанина Хольгера Руне (11-я ракетка мира) и вышел в полуфинал турнира.

«Я приехал даже не как квалифаер, а как альтернативный игрок. Я даже не был уверен, что попаду в квалификацию. Не могу в это поверить. Последняя победа уже значила для меня очень много, а эта — ещё больше. Было сложно не думать об этом на матчболе, как и о том, что я войду в топ-100.

Я знаю, что это всего лишь один шаг, но я стараюсь не смотреть на рейтинг по ходу турнира. Я читал, что войду в топ-100 в случае победы. Для меня это просто невероятно. Я не могу дождаться [полуфинала]. Я невероятно счастлив и живу как во сне.

В первом сете я был в абсолютном шоке с точки зрения физики. Это было на уровень выше того [к чему я привык]. Я считал, что Таллон Грикспор играл в четвёртом круге очень хорошо. Я был уже шокирован. Как играет Саша Бублик, мы знаем – там можно ждать любой удар в любую секунду. Поэтому он так хорош.

Но сегодня я был поражён игрой [Руне] в обороне. Те мячи, которые я бы выиграл против 90% игроков, были для него просто очередными ударами. Первый сет был довольно силовым. У меня немного кричали лёгкие, но это мне сильно помогло во втором сете. Я просто вышел переодеться, и из-за этого получилось играть чуть свободнее», — приводит слова Вашеро официальный сайт ATP.