Зизу Бергс — Новак Джокович, результат матча 9 октября 2025, счёт 0:2, 1/4 финала ATP 1000 Шанхай

Джокович обыграл бельгийца Бергса и вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Сербский теннисист (пятая ракетка мира) Новак Джокович обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса (44-е место в мировом рейтинге) и вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Джоковича. Соперники провели на корте 1 час 50 минут.

Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 13:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Во время встречи Бергс сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных. Новак Джокович сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале турнира в Шанхае Джокович сыграет с представителем Монако Валентеном Вашеро, который в четвертьфинале одолел датчанина Хольгера Руне.

