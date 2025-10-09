Джокович обыграл бельгийца Бергса и вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Сербский теннисист (пятая ракетка мира) Новак Джокович обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса (44-е место в мировом рейтинге) и вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Джоковича. Соперники провели на корте 1 час 50 минут.

Во время встречи Бергс сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных. Новак Джокович сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале турнира в Шанхае Джокович сыграет с представителем Монако Валентеном Вашеро, который в четвертьфинале одолел датчанина Хольгера Руне.