Джокович обыграл бельгийца Бергса и вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Поделиться
Сербский теннисист (пятая ракетка мира) Новак Джокович обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса (44-е место в мировом рейтинге) и вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Джоковича. Соперники провели на корте 1 час 50 минут.
Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 13:45 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Новак Джокович
Н. Джокович
Во время встречи Бергс сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных. Новак Джокович сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале турнира в Шанхае Джокович сыграет с представителем Монако Валентеном Вашеро, который в четвертьфинале одолел датчанина Хольгера Руне.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27
-
16:19
-
16:11
-
16:09
-
15:56
-
15:40
-
15:32
-
13:54
-
13:40
-
13:29
-
13:23
-
13:16
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
12:03
-
11:51
-
11:42
-
11:29
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:15
-
09:09
-
08:33