Новак Джокович в 80-й раз вышел в полуфинал турниров серии «Мастерс»

24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович в 80-й раз вышел в 1/2 финала турниров серии «Мастерс» в своей карьере. 9 октября титулованный серб обыграл бельгийского спортсмена Зизу Бергса со счётом 6:3, 7:5.

За время матча пятая ракетка мира Новак Джокович выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале престижных хардовых соревнований в Шанхае серб Джокович сразится с представителем Монако Валентеном Вашеро, который ранее в четвертьфинале одолел датчанина Хольгера Руне. Для Вашеро полуфинал в Шанхае стал первым в карьере на турнирах АТР.