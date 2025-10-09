Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович в 80-й раз вышел в полуфинал турниров серии «Мастерс»

Новак Джокович в 80-й раз вышел в полуфинал турниров серии «Мастерс»
Новак Джокович
Комментарии

24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович в 80-й раз вышел в 1/2 финала турниров серии «Мастерс» в своей карьере. 9 октября титулованный серб обыграл бельгийского спортсмена Зизу Бергса со счётом 6:3, 7:5.

Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 13:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

За время матча пятая ракетка мира Новак Джокович выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале престижных хардовых соревнований в Шанхае серб Джокович сразится с представителем Монако Валентеном Вашеро, который ранее в четвертьфинале одолел датчанина Хольгера Руне. Для Вашеро полуфинал в Шанхае стал первым в карьере на турнирах АТР.

Материалы по теме
Джокович обыграл бельгийца Бергса и вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android