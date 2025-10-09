Новак Джокович в 80-й раз вышел в полуфинал турниров серии «Мастерс»
Поделиться
24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович в 80-й раз вышел в 1/2 финала турниров серии «Мастерс» в своей карьере. 9 октября титулованный серб обыграл бельгийского спортсмена Зизу Бергса со счётом 6:3, 7:5.
Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 13:45 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Новак Джокович
Н. Джокович
За время матча пятая ракетка мира Новак Джокович выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале престижных хардовых соревнований в Шанхае серб Джокович сразится с представителем Монако Валентеном Вашеро, который ранее в четвертьфинале одолел датчанина Хольгера Руне. Для Вашеро полуфинал в Шанхае стал первым в карьере на турнирах АТР.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27
-
16:19
-
16:11
-
16:09
-
15:56
-
15:40
-
15:32
-
13:54
-
13:40
-
13:29
-
13:23
-
13:16
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
12:03
-
11:51
-
11:42
-
11:29
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:15
-
09:09
-
08:33