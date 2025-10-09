Скидки
«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Шанхае, Китай, продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвертьфинала соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 1/4 финала. Результаты встреч 9 октября:

  • Хольгер Руне (Дания) — Валентен Вашеро (Монако) — 6:2, 6:7, 4:6;
  • Зизу Бергс (Бельгия) — Новак Джокович (Сербия) — 3:6, 5:7.

В первом полуфинале турнира представитель Монако Валентен Вашеро встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
