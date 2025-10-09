Скидки
Екатерина Александрова впервые в карьере станет 10-й ракеткой мира

Екатерина Александрова
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере поднимется на 10-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В онлайн-рейтинге россиянка опередила китаянку Чжэн Циньвэнь, которая снялась с домашних соревнований из-за травмы.

Ранее Александрова уступила шестой ракетке мира американской теннисистке Джессике Пегуле в третьем круге турнира в Ухане. Счёт — 7:5, 3:6, 6:3.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Александрова четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Пегула выполнила четыре эйса при отсутствии двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

