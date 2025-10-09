Екатерина Александрова впервые в карьере станет 10-й ракеткой мира
Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере поднимется на 10-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В онлайн-рейтинге россиянка опередила китаянку Чжэн Циньвэнь, которая снялась с домашних соревнований из-за травмы.
Ранее Александрова уступила шестой ракетке мира американской теннисистке Джессике Пегуле в третьем круге турнира в Ухане. Счёт — 7:5, 3:6, 6:3.
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Александрова четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Пегула выполнила четыре эйса при отсутствии двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.
