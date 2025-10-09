Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «тысячников»

Сербский теннисист (пятое место в мировом рейтинге) Новак Джокович, чей возраст на текущий момент составляет 38 лет 4 месяца, стал самым возрастным полуфиналистом турниров категории «Мастерс» в истории. На «тысячнике» в Шанхае он обыграл в матче четвертьфинала бельгийца Зизу Бергса и вышел в полуфинальную стадию турнира. Там Джокович сразится с представителем Монако Валентеном Вашеро (204-я ракетка мира).

Полуфинал в Шанхае станет для Джоковича рекордным — он доходил до этой стадии «тысячников» 80 раз. Помимо этого, Джоковичу принадлежит рекорд по количеству выигрышей в финалах турниров серии «Мастерс» — он 40 раз становился победителем этой категории соревнований.