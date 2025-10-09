Скидки
Теннис

Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «тысячников»

Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «тысячников»
Комментарии

Сербский теннисист (пятое место в мировом рейтинге) Новак Джокович, чей возраст на текущий момент составляет 38 лет 4 месяца, стал самым возрастным полуфиналистом турниров категории «Мастерс» в истории. На «тысячнике» в Шанхае он обыграл в матче четвертьфинала бельгийца Зизу Бергса и вышел в полуфинальную стадию турнира. Там Джокович сразится с представителем Монако Валентеном Вашеро (204-я ракетка мира).

Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 13:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Полуфинал в Шанхае станет для Джоковича рекордным — он доходил до этой стадии «тысячников» 80 раз. Помимо этого, Джоковичу принадлежит рекорд по количеству выигрышей в финалах турниров серии «Мастерс» — он 40 раз становился победителем этой категории соревнований.

