Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «тысячников»
Поделиться
Сербский теннисист (пятое место в мировом рейтинге) Новак Джокович, чей возраст на текущий момент составляет 38 лет 4 месяца, стал самым возрастным полуфиналистом турниров категории «Мастерс» в истории. На «тысячнике» в Шанхае он обыграл в матче четвертьфинала бельгийца Зизу Бергса и вышел в полуфинальную стадию турнира. Там Джокович сразится с представителем Монако Валентеном Вашеро (204-я ракетка мира).
Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 13:45 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Новак Джокович
Н. Джокович
Полуфинал в Шанхае станет для Джоковича рекордным — он доходил до этой стадии «тысячников» 80 раз. Помимо этого, Джоковичу принадлежит рекорд по количеству выигрышей в финалах турниров серии «Мастерс» — он 40 раз становился победителем этой категории соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27
-
16:19
-
16:11
-
16:09
-
15:56
-
15:40
-
15:32
-
13:54
-
13:40
-
13:29
-
13:23
-
13:16
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
12:03
-
11:51
-
11:42
-
11:29
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:15
-
09:09
-
08:33