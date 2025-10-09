Скидки
Теннис

Ига Швёнтек прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в третьем круге Уханя

Ига Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась по поводу победы над соперницей из Швейцарии Белиндой Бенчич в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Встреча завершилась в пользу второй ракетки мира. Счёт — 7:6 (7:2), 6:4.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 14:10 МСК
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я хотела уверенно играть и принимать смелые решения. Нельзя допускать, чтобы Белинда диктовала условия. Я старалась этого не допустить. Это было весьма сложно, ведь каждый гейм выдался напряжённым. Поэтому матч длился больше двух часов, хотя было всего два сета. Рада, что в решающие моменты была стабильной», — сказала Швёнтек в интервью после поединка.

В 1/4 финала Ига Швёнтек сразится с восьмой сеяной итальянской спортсменкой Жасмин Паолини, которая ранее прошла дальше на отказе Клары Таусон (Дания).

