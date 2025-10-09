Ига Швёнтек прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в третьем круге Уханя

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась по поводу победы над соперницей из Швейцарии Белиндой Бенчич в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Встреча завершилась в пользу второй ракетки мира. Счёт — 7:6 (7:2), 6:4.
«Я хотела уверенно играть и принимать смелые решения. Нельзя допускать, чтобы Белинда диктовала условия. Я старалась этого не допустить. Это было весьма сложно, ведь каждый гейм выдался напряжённым. Поэтому матч длился больше двух часов, хотя было всего два сета. Рада, что в решающие моменты была стабильной», — сказала Швёнтек в интервью после поединка.
В 1/4 финала Ига Швёнтек сразится с восьмой сеяной итальянской спортсменкой Жасмин Паолини, которая ранее прошла дальше на отказе Клары Таусон (Дания).
