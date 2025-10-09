Швёнтек рассказала об ожиданиях от матча с Паолини

Польская теннисистка Ига Швёнтек (вторая ракетка мира) рассказала, как настроена на матч с представительницей Италии Жасмин Паолини. Спортсменки встретятся в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане.

«Она действительно сильный соперник. Мы уже играли в финале в этом году, поэтому я знаю, что она умеет показывать потрясающий теннис. Она боец, никогда не сдаётся. Всегда надо быть готовым к каждому прилетающему мячу. Я просто подготовлюсь и буду настроена», — приводит слова Швёнтек официальный сайт WTA.

В третьем круге турнира в Ухане Швёнтек одолела швейцарку Белинду Бенчич. Паолини прошла в четвертьфинал на отказе своей соперницы датчанки Клары Таусон.