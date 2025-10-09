Скидки
Швёнтек стала девятой теннисисткой в истории с четвертьфиналами на всех турнирах WTA-1000

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала девятой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в четвертьфинальный круг или выше на всех турнирах категории WTA-1000 (по состоянию на 2025 год их 10).

Ранее подобного достижения добивались:

Симона Халеп (Румыния);
Анжелика Кербер (Германия);
Светлана Кузнецова (Россия);
Петра Квитова (Чехия);
Агнешка Радваньска (Польша);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Арина Соболенко (Беларусь);
Каролина Возняцки (Дания).

Сегодня, 9 октября, Швёнтек (2) вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане (Китай), со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийскую чемпионку 2020 года швейцарку Белинду Бенчич (13).

09 октября 2025, четверг.
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Ига Швёнтек
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
