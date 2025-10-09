Швёнтек стала девятой теннисисткой в истории с четвертьфиналами на всех турнирах WTA-1000

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала девятой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в четвертьфинальный круг или выше на всех турнирах категории WTA-1000 (по состоянию на 2025 год их 10).

Ранее подобного достижения добивались:

Симона Халеп (Румыния);

Анжелика Кербер (Германия);

Светлана Кузнецова (Россия);

Петра Квитова (Чехия);

Агнешка Радваньска (Польша);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Арина Соболенко (Беларусь);

Каролина Возняцки (Дания).

Сегодня, 9 октября, Швёнтек (2) вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане (Китай), со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийскую чемпионку 2020 года швейцарку Белинду Бенчич (13).