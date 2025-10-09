Швёнтек стала девятой теннисисткой в истории с четвертьфиналами на всех турнирах WTA-1000
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала девятой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в четвертьфинальный круг или выше на всех турнирах категории WTA-1000 (по состоянию на 2025 год их 10).
Ранее подобного достижения добивались:
Симона Халеп (Румыния);
Анжелика Кербер (Германия);
Светлана Кузнецова (Россия);
Петра Квитова (Чехия);
Агнешка Радваньска (Польша);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Арина Соболенко (Беларусь);
Каролина Возняцки (Дания).
Сегодня, 9 октября, Швёнтек (2) вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане (Китай), со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийскую чемпионку 2020 года швейцарку Белинду Бенчич (13).
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 14:10 МСК
15
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:35
-
17:24
-
17:13
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27
-
16:19
-
16:11
-
16:09
-
15:56
-
15:40
-
15:32
-
13:54
-
13:40
-
13:29
-
13:23
-
13:16
-
13:12
-
12:39
-
12:10
-
12:03
-
11:51
-
11:42
-
11:29
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
10:06