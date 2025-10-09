Скидки
Только Шарапова и Серена Уильямс быстрее Швёнтек достигли 25 четвертьфиналов на WTA-1000

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек сегодня, 9 октября, вышла в 25-й в карьере четвертьфинал турнира категории WTA-1000. Всего Ига принимала участие в 41 розыгрыше титула на «тысячниках».

Швёнтек (2) вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане (Китай), со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийскую чемпионку 2020 года швейцарку Белинду Бенчич (13).

С момента введения формата WTA-1000 в 2009 году только американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова быстрее Швёнтек добились 25 четвертьфиналов на WTA-1000, сообщает Opta Ace. Серене для этого понадобилось 32 раза поучаствовать в турнирах, а Шараповой – 39.

