«Мне надо прекращать тебя боготворить!» Бергс обратился к Джоковичу после поражения

44-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс у сетки обратился к 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу после поражения от него в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Мне надо прекращать тебя боготворить!» — с улыбкой сказал Бергс Джоковичу во время традиционного рукопожатия у сетки. После этого игроки обнялись.

38-летний Джокович (4) обыграл Бергса со счётом 6:3, 7:5. За выход в финал Новак сразится с 204-й ракеткой мира из Монако Валентеном Вашеро (Q).

Призовой фонд турнира в Шанхае составляет $ 9 193 540. Его действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.