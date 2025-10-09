Скидки
Теннис

«Мне надо прекращать тебя боготворить!» Бергс обратился к Джоковичу после поражения

«Мне надо прекращать тебя боготворить!» Бергс обратился к Джоковичу после поражения
Комментарии

44-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс у сетки обратился к 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу после поражения от него в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Мне надо прекращать тебя боготворить!» — с улыбкой сказал Бергс Джоковичу во время традиционного рукопожатия у сетки. После этого игроки обнялись.

38-летний Джокович (4) обыграл Бергса со счётом 6:3, 7:5. За выход в финал Новак сразится с 204-й ракеткой мира из Монако Валентеном Вашеро (Q).

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 09:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Валентен Вашеро
Монако
Валентен Вашеро
В. Вашеро

Призовой фонд турнира в Шанхае составляет $ 9 193 540. Его действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

