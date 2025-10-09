Скидки
Теннис

Кори Гауфф — Чжан Шуай, результат матча 9 октября 2025, счет 2:0, 3-й круг Шанхая

Кори Гауфф уверенно вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 16:35 МСК
Чжан Шуай
142
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В матче третьего круга Гауфф (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 142-ю ракетку мира из Китая 36-летнюю Чжан Шуай (WC).

Встреча Гауфф с Шуай продлилась 1 час и 1 минуту. В её рамках Кори три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Ухане Гауфф сразится с 57-й ракеткой мира 37-летней немкой Лаурой Зигемунд.

Сетка турнира WTA-1000 в Ухане
Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
