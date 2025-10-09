Турсунов — о дебюте Александровой в топ-10 рейтинга: лучше поздно, чем никогда

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о том, что соотечественница Екатерина Александрова вскоре дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

«Ну что ж, Александрова в итоге дебютирует в топ-10. Впервые за карьеру. Лучше поздно, чем никогда. Надеемся, что это не предел её мечтаний, потому как это точно не предел её возможностей», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Ныне 11-я ракетка мира Александрова поднялась на 10-ю строчку в лайв-рейтинге WTA, сместив оттуда китаянку Чжэн Циньвэнь.

Отметим, что в 2023 году Александрова на нескольких турнирах работала под руководством Турсунова.