Теннис

Джокович: кажется, сейчас с моим телом постоянно что-то происходит в каждом матче

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай).

В четвертьфинале Джокович (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 44-ю ракетку мира из Бельгии Зизу Бергса. Новак не согласился с журналистом, который назвал эту победу «лёгкой».

Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 13:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Сегодняшний матч может показаться вам лёгким, но, уверяю вас, это было нелегко. На этом уровне нет лёгких побед. Зизу Бергс продемонстрировал невероятный теннис на этом турнире. Считаю, было бы неуважением по отношению к нему сказать, что это была лёгкая победа. Это была действительно тяжёлая победа в двух сетах. Моя нога сегодня была в порядке.

Кажется, с моим телом постоянно что-то происходит практически в каждом матче, в котором я сейчас играю. Есть и другие вопросы, с которыми я стараюсь справляться изо дня в день, надеюсь, что всё это будет улучшаться по ходу турнира. У меня есть выходной день перед полуфиналом, это действительно позитивный момент. Я собираюсь вернуться с правильным настроем и намерением победить», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

