Кафельников назвал лучшего игрока в истории без «Шлема», не согласившись, что это Зверев

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников не согласился с тезисом, что олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев является лучшим игроком в истории без титула победителя мэйджора.

«Во всей Вселенной нет лучше игрока без «Шлема», чем Марсело Риос! И точка!» — написал Кафельников в социальной сети X.

Риос – бывшая первая ракетка мира (добился этого достижения в 1998 году). Марсело единожды доходил до финала на турнире «Большого шлема» — на Открытом чемпионате Австралии – 1998. Тогда он со счётом 2:6, 2:6, 2:6 проиграл чеху Петру Корде.