Видео: Андрей Рублёв занимается скалолазанием

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях видео, на котором занимается скалолазанием на свежем воздухе, в горах.

Рублёв провально выступил в одиночном разряде азиатской серии турниров. Андрей потерпел поражения на старте турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай) от квалифаера Валентена Руае, турнира ATP-500 в Пекине (Китай) от итальянца Флавио Коболли и турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от японца Йосихито Нисиоки (Q).

Серия поражений Рублёва составляет четыре матча. Она началась в 1/8 финала US Open – 2025, где россиянин уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

