Теннис

Янник Синнер рассказал, как отреагирует, если поцарапают его спорткар

Янник Синнер рассказал, как отреагирует, если поцарапают его спорткар
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в викторине, в рамках которой отвечал, вызовет ли у него та или иная ситуация раздражение.

– Потерянный чемодан с ракетками?
– Это сложно, потому что ракетки всегда со мной. Но если что-то случится, всегда есть решение. Так что посмотрим (улыбается).

– Мяч явно в ауте, но система говорит, что он в корте.
– Это то, с чем нам приходится жить. Вы знаете, что мы не можем пойти против технологий, поэтому приходится просто это принять. Также реакция зависит от того, какой счёт.

– Ананас на пицце.
– Это всегда не здорово.

– Твой соперник взял очень длинный туалетный перерыв.
– Бывает, что приходится об этом думать. Иногда игрок чувствует себя не очень хорошо, может быть, у него проблемы с желудком или ещё что-то. Поэтому я всегда стараюсь относиться с пониманием. Но есть правила, которые ограничивают время. В этом есть баланс.

– Переваренная паста. Не альденте.
– Такое может произойти, ведь мы много путешествуем по разным странам с разными культурами (улыбается). Однако лучше всё же альденте.

– Кто-то поцарапал твою машину.
– Это возможно, это худшее из всего, что вы называли до этого. Поэтому я очень-очень расстроился бы, — сказал Синнер на YouTube-канале BB Tennis.

Видео: Янник Синнер сам моет свой автомобиль (Ferrari 488 Pista):

