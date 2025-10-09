Янник Синнер рассказал, как отреагирует, если поцарапают его спорткар

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в викторине, в рамках которой отвечал, вызовет ли у него та или иная ситуация раздражение.

– Потерянный чемодан с ракетками?

– Это сложно, потому что ракетки всегда со мной. Но если что-то случится, всегда есть решение. Так что посмотрим (улыбается).

– Мяч явно в ауте, но система говорит, что он в корте.

– Это то, с чем нам приходится жить. Вы знаете, что мы не можем пойти против технологий, поэтому приходится просто это принять. Также реакция зависит от того, какой счёт.

– Ананас на пицце.

– Это всегда не здорово.

– Твой соперник взял очень длинный туалетный перерыв.

– Бывает, что приходится об этом думать. Иногда игрок чувствует себя не очень хорошо, может быть, у него проблемы с желудком или ещё что-то. Поэтому я всегда стараюсь относиться с пониманием. Но есть правила, которые ограничивают время. В этом есть баланс.

– Переваренная паста. Не альденте.

– Такое может произойти, ведь мы много путешествуем по разным странам с разными культурами (улыбается). Однако лучше всё же альденте.

– Кто-то поцарапал твою машину.

– Это возможно, это худшее из всего, что вы называли до этого. Поэтому я очень-очень расстроился бы, — сказал Синнер на YouTube-канале BB Tennis.

Видео: Янник Синнер сам моет свой автомобиль (Ferrari 488 Pista):