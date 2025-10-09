Арина Соболенко повторила достижение Виктории Азаренко на «тысячниках»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй действующей теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал одного турнира категории WTA-1000 во всех своих первых четырёх выступлениях после соотечественницы Виктории Азаренко, сообщает Opta Ace.
Это достижение покорилось Соболенко на «тысячнике» в Ухане (Китай). Сегодня, 9 октября, Арина вышла в четвертьфинал турнира, со счётом 6:3, 6:2 одолев 20-ю ракетку мира россиянку Людмилу Самсонову. Соболенко трижды выигрывала турнир в Ухане (в 2018, 2019 и 2024 годах, в остальные годы она в Ухань не приезжала).
Азаренко же выходила в четвертьфиналы в своих первых четырёх выступлениях на турнире в Токио (Япония), когда он считался «тысячником».
