Пегула — самый возрастной игрок в 1/4 финала турниров в Пекине и Ухане в одном сезоне

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал турниров WTA-1000 в Пекине и Ухане в одном сезоне, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Пегула вышла в 1/4 финала турнира в Ухане, обыграв российскую теннисистку Екатерину Александрову со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Пегула пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане в возрасте 31 года 224 дней. Ранее самой возрастной теннисисткой с подобными результатами была чешка Петра Квитова, которая выходила в 1/4 финала турниров в Пекине и Ухане за один сезон в возрасте 29 лет 206 дней в 2019 году. В тройке самых возрастных теннисисток также находится словачка Доминика Цибулкова (29 лет 148 дней), которая вышла в 1/4 финала в 2018 году.

В четвертьфинале «тысячника» в Ухане Джессика Пегула сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

