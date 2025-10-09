«Он творит историю для Монако». Джокович высказался о матче с Вашеро в полуфинале Шанхая

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с 204-й ракеткой мира представителем Монако Валентеном Вашеро (Q) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
«Я знаю его уже пару лет. До турнира он не входил в топ-200, но уже давно является частью тура. Он творит историю для Монако, это невероятно, там все в восторге. Все мы знаем, что в Монако проходит один из самых исторических и красивых турниров в нашем виде спорта.
Я рад за него и за его команду. Вашеро прогрессирует. Мы всегда понимали, что у него есть потенциал, он игрок с очень мощным ударом, очень агрессивной игрой, отличный парень.
Думаю, его стиль игры очень похож на стиль Риндеркнеша, и я видел, что они очень близки. На самом деле, его подача напоминает мне подачу Артура. Приятно видеть, какая «химия» существует между ними и как они поддерживают друг друга. Да, это исторический успех для него, поэтому я с нетерпением жду матча с ним, надеюсь одержать победу», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
