«Для меня это комплимент». Синнер — о том, что его сравнивают с искусственным интеллектом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к тому, что многие специалисты и коллеги сравнивают его с искусственным интеллектом (AI).

«Знаете, это хорошо, что иногда соперники чувствуют себя так. Для меня это комплимент – значит, я хороший игрок. Так что, на самом деле, я и не против быть искусственным интеллектом (улыбается), – сказал Синнер на YouTube-канале BB Tennis.

В текущем сезоне Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон. Также в начале октября Янник стал чемпионом турнира ATP-500 в Пекине.

