Вашеро — о попадании в топ-100 рейтинга АТР: просто нереальное чувство

204-я ракетка мира представитель Монако Валентен Вашеро поделился своими ощущениями после попадания в топ-100 рейтинга АТР. Вашеро вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, чем обеспечил себе 92-ю строчку в Live-рейтинге.

– Расскажи, каково это — присоединиться к Артуру Риндеркнешу в топ-100. Он сказал, что знал, что это вопрос времени, когда ты туда попадёшь.

– Да, я уже присоединился к нему в 2017-м — тогда в университете Texas A&M. А теперь присоединился в топ-100 — это круто.

Конечно, в прошлом году мне было очень тяжело: я получил травму после «Ролан Гаррос» в мае, будучи всего в 30 очках от топ-100. Просто сидел на диване, смотрел, как мой рейтинг стоит на месте, а потом падает. Я понимал, что в этом году будет непросто вернуться. И действительно — даже перед этим турниром я был 204-м. Это довольно далеко от сотни.

Однако я всё равно говорил, что моя цель до конца сезона — войти в топ-100. Хотя оставалось всего два месяца, я думал: кто знает, вдруг один удачный турнир – и всё получится. Не знал, что это произойдёт именно здесь и за один турнир. Это просто нереальное чувство, – сказал Вашеро в микст-зоне турнира в Шанхае.

В полуфинале Мастерса в Шанхае Валентен Вашеро сыграет с сербом Новаком Джоковичем.