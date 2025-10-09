Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: результаты матчей 9 октября

В четверг, 9 октября, состоялся четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего круга турнира.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), третий круг. Результаты встреч 9 октября:

Джессика Пегула (США, 6) – Екатерина Александрова (Россия, 9) – 7:5, 3:6, 6:3;
Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Людмила Самсонова (Россия, 16) – 6:3, 6:2;
Катержина Синякова (Чехия, Q) – Ива Йович (США, LL) – 7:5, 6:3;
Лаура Зигемунд (Германия) – Магдалена Френх (Польша) – 6:4, 7:6 (7:2);
Жасмин Паолини (Италия, 7) – Клара Таусон (Дания, 10) – 3:6, 6:1, 3:1 (снятие);
Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – Линда Носкова (Чехия) – 6:3, 6:4;
Ига Швёнтек (Польша, 2) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – 7:6 (7:2), 6:4;
Кори Гауфф (США, 3) – Чжан Шуай (Китай, WC) – 6:3, 6:2.

Сетка турнира WTA-1000 в Ухане
Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
