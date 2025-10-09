«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей на 10 октября

Завтра, 10 октября, в Шанхае продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 10-го игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 1/4 финала. Расписание встреч на 10 октября (время московское):

10:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12);

13:20. Даниил Медведев (Россия, 16) – Алекс де Минор (Австралия, 7).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который завершил своё выступление на турнире этого года в третьем круге, снявшись с матча с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.