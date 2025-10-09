Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будто ветер дует в мои паруса». Джокович — о том, что его особенно поддерживают в Китае

«Будто ветер дует в мои паруса». Джокович — о том, что его особенно поддерживают в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что в 10 из 11 выступлений на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) выходил минимум в полуфиналы.

«Не секрет, что я люблю играть в Китае. Я упоминал поддержку болельщиков, благодаря которой чувствуешь себя комфортно. Как будто бы ветер дует в твои паруса – когда на корте тяжело, они тебя поднимают. Так происходит буквально в каждом матче в последние дни.

У меня были проблемы с уровнем энергии. Каждый раз, когда у меня в поединке появляется какая-то возможность, болельщики это чувствуют и меня поддерживают. Я слышу этот шум, и их энергия меня по-настоящему заряжает. Я получаю удовольствие. Как бы ни было тяжело, одновременно с этим мне нравится перед ними играть», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

За выход в финал текущего турнира в Шанхае Джокович (4) сразится с 204-й ракеткой мира из Монако Валентеном Вашеро (Q).

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 09:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Валентен Вашеро
Монако
Валентен Вашеро
В. Вашеро
Материалы по теме
«Он творит историю для Монако». Джокович высказался о матче с Вашеро в полуфинале Шанхая
Материалы по теме
«Мечтаю сразиться с топ-игроком». Шарипов занимался с Джоковичем, а теперь рвётся на ТБШ
Эксклюзив
«Мечтаю сразиться с топ-игроком». Шарипов занимался с Джоковичем, а теперь рвётся на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android