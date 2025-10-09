«Будто ветер дует в мои паруса». Джокович — о том, что его особенно поддерживают в Китае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что в 10 из 11 выступлений на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) выходил минимум в полуфиналы.

«Не секрет, что я люблю играть в Китае. Я упоминал поддержку болельщиков, благодаря которой чувствуешь себя комфортно. Как будто бы ветер дует в твои паруса – когда на корте тяжело, они тебя поднимают. Так происходит буквально в каждом матче в последние дни.

У меня были проблемы с уровнем энергии. Каждый раз, когда у меня в поединке появляется какая-то возможность, болельщики это чувствуют и меня поддерживают. Я слышу этот шум, и их энергия меня по-настоящему заряжает. Я получаю удовольствие. Как бы ни было тяжело, одновременно с этим мне нравится перед ними играть», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

За выход в финал текущего турнира в Шанхае Джокович (4) сразится с 204-й ракеткой мира из Монако Валентеном Вашеро (Q).