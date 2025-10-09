Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вашеро: сыграть с кем-то из «Большой тройки» — это особое достижение для меня

Вашеро: сыграть с кем-то из «Большой тройки» — это особое достижение для меня
Аудио-версия:
Комментарии

204-я ракетка мира представитель Монако Валентен Вашеро рассказал, почему считал нереальной возможную встречу с сербом Новаком Джоковичем до полуфинального матча «Мастерса» в Шанхае.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 09:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Валентен Вашеро
Монако
Валентен Вашеро
В. Вашеро

– Ты сказал, что сыграть с Джоковичем в полуфинале было бы нереально. Можешь чуть подробнее рассказать?
– Да. Я начал карьеру не так давно — это всего лишь мой четвёртый сезон в профессиональном туре. Первый полноценный сезон был в 2022-м. Так что Роджера я уже «пропустил» — он закончил в 2022-м.

Кажется, я сыграл всего один турнир, где участвовал Рафа, но возможности сразиться с ним не было. И если у меня появится шанс встретиться с Новаком — кто знает, сколько ещё он будет играть, но, думаю, это «скорее раньше, чем позже» — это будет значить очень многое. Хотя бы раз сыграть с кем-то из «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Фередер. — Прим. «Чемпионата») — это особое достижение для меня, – сказал Вашеро в микст-зоне «Мастерса» в Шанхае.

Материалы по теме
«Он творит историю для Монако». Джокович высказался о матче с Вашеро в полуфинале Шанхая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android