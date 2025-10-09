Вашеро: сыграть с кем-то из «Большой тройки» — это особое достижение для меня

204-я ракетка мира представитель Монако Валентен Вашеро рассказал, почему считал нереальной возможную встречу с сербом Новаком Джоковичем до полуфинального матча «Мастерса» в Шанхае.

– Ты сказал, что сыграть с Джоковичем в полуфинале было бы нереально. Можешь чуть подробнее рассказать?

– Да. Я начал карьеру не так давно — это всего лишь мой четвёртый сезон в профессиональном туре. Первый полноценный сезон был в 2022-м. Так что Роджера я уже «пропустил» — он закончил в 2022-м.

Кажется, я сыграл всего один турнир, где участвовал Рафа, но возможности сразиться с ним не было. И если у меня появится шанс встретиться с Новаком — кто знает, сколько ещё он будет играть, но, думаю, это «скорее раньше, чем позже» — это будет значить очень многое. Хотя бы раз сыграть с кем-то из «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Фередер. — Прим. «Чемпионата») — это особое достижение для меня, – сказал Вашеро в микст-зоне «Мастерса» в Шанхае.