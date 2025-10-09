Скидки
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим рассказал, каким достижением в карьере больше всего гордится

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, каким достижением в своей карьере он больше всего гордится.

«В конце 2022 года у меня была серия побед — 16 матчей подряд. Потом я квалифицировался на Итоговый турнир ATP, а завершил год победой в Кубке Дэвиса. Весь этот отрезок, пожалуй, то, чем я больше всего горжусь.

С юных лет у меня бывали хорошие результаты, но я никогда не мог показать такую стабильность, выиграть столько матчей подряд. Раньше я мог провести отличный турнир, а на следующем – вылететь в первом круге. А тогда я доказал себе и другим, что могу выигрывать турнир — и потом снова, и снова.

Три титула подряд, затем полуфинал в Париже — это было огромным достижением. И завершить всё победой в Кубке Дэвиса — момент, которым я действительно горжусь», – приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба АТР.

