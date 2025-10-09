Скидки
Оже-Альяссим: самое сложное — не физическая часть, а разобраться в себе и с командой

Оже-Альяссим: самое сложное — не физическая часть, а разобраться в себе и с командой
13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, что он считает самым трудным в карьере, отметив, что это не связано с физическим состоянием.

«Самое трудное — это когда теряешь стабильность и пытаешься понять почему. Можно продолжать работать, играть, но самое сложное — не физическая часть, а разобраться в себе и со своей командой: «Что именно мне нужно улучшить? Почему я сейчас не показываю тот теннис, который хочу?». Самое сложное — найти ответ на вопрос «почему», – приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба АТР.

Оже-Альяссим принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Шанхае. За выход в полуфинал турнира он поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

