Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о выходе в 1/4 финала в Ухане: не всегда показывала свой лучший теннис

Гауфф — о выходе в 1/4 финала в Ухане: не всегда показывала свой лучший теннис
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала победу в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Ухане над китаянкой Чжан Шуай (6:3, 6:2).

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 16:35 МСК
Чжан Шуай
142
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

– Час игры, два сета — уверенная победа. Расскажи, каково было играть против теннисистки, выступавшей при поддержке домашней публики?
– Да, матч был хороший. Местами немного нестабильный, однако я рада, что прошла в следующий круг. Да, не всегда показывала свой лучший теннис, но главное, что удалось выиграть, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале турнира в Ухане Кори Гауфф сразится с немкой Лаурой Зигемунд.

Материалы по теме
«Мирра создана для великих побед». Теннисный мир поддержал россиянку после срыва в Ухане
«Мирра создана для великих побед». Теннисный мир поддержал россиянку после срыва в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android