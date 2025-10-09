Гауфф — о выходе в 1/4 финала в Ухане: не всегда показывала свой лучший теннис

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала победу в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Ухане над китаянкой Чжан Шуай (6:3, 6:2).

– Час игры, два сета — уверенная победа. Расскажи, каково было играть против теннисистки, выступавшей при поддержке домашней публики?

– Да, матч был хороший. Местами немного нестабильный, однако я рада, что прошла в следующий круг. Да, не всегда показывала свой лучший теннис, но главное, что удалось выиграть, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале турнира в Ухане Кори Гауфф сразится с немкой Лаурой Зигемунд.