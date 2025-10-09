Гауфф — о выходе в 1/4 финала в Ухане: не всегда показывала свой лучший теннис
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала победу в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Ухане над китаянкой Чжан Шуай (6:3, 6:2).
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 16:35 МСК
142
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
– Час игры, два сета — уверенная победа. Расскажи, каково было играть против теннисистки, выступавшей при поддержке домашней публики?
– Да, матч был хороший. Местами немного нестабильный, однако я рада, что прошла в следующий круг. Да, не всегда показывала свой лучший теннис, но главное, что удалось выиграть, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.
В четвертьфинале турнира в Ухане Кори Гауфф сразится с немкой Лаурой Зигемунд.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:38
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:35
-
17:24
-
17:13
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27
-
16:19
-
16:11
-
16:09
-
15:56
-
15:40
-
15:32
-
13:54
-
13:40