Ига Швёнтек повторила рекорд Азаренко по победам над чемпионками турниров WTA-1000

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек сравнялась с белоруской Викторией Азаренко по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 над теннисистками, имеющими титулы этой категории, с момента введения формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 9 октября, Швёнтек (2) вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане (Китай), со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийскую чемпионку 2020 года швейцарку Белинду Бенчич (13). В активе Бенчич два титула WTA-1000. Для Швёнтек это 41-я победа над чемпионкой «тысячника» на «тысячнике», столько же у Азаренко. Ига и Виктория являются рекордсменками тура по данному показателю.
Лидеры по победам над чемпионками турниров WTA-1000 на «тысячниках»:
Ига Швёнтек (Польша) – 41 победа.
Виктория Азаренко (Беларусь) – 41.
Арина Соболенко (Беларусь) – 37.
Петра Квитова (Чехия) – 37.
Серена Уильямс (США) – 33.
