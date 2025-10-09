Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек повторила рекорд Азаренко по победам над чемпионками турниров WTA-1000

Ига Швёнтек повторила рекорд Азаренко по победам над чемпионками турниров WTA-1000
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек сравнялась с белоруской Викторией Азаренко по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 над теннисистками, имеющими титулы этой категории, с момента введения формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 9 октября, Швёнтек (2) вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане (Китай), со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийскую чемпионку 2020 года швейцарку Белинду Бенчич (13). В активе Бенчич два титула WTA-1000. Для Швёнтек это 41-я победа над чемпионкой «тысячника» на «тысячнике», столько же у Азаренко. Ига и Виктория являются рекордсменками тура по данному показателю.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 14:10 МСК
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Лидеры по победам над чемпионками турниров WTA-1000 на «тысячниках»:

Ига Швёнтек (Польша) – 41 победа.
Виктория Азаренко (Беларусь) – 41.
Арина Соболенко (Беларусь) – 37.
Петра Квитова (Чехия) – 37.
Серена Уильямс (США) – 33.

Материалы по теме
Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android