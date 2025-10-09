Фото: повзрослевшие сыновья Федерера с трибун следили за матчем Медведева в Шанхае

Лео и Ленни, сыновья 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера, посетили матч россиянина Даниила Медведева с американцем Лёнером Тьеном в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Лео и Ленни прилетели в Шанхай вместе с отцом. Федерер-старший завтра, 10 октября, проведёт выставочный парный поединок сразу после завершения игровой программы «Мастерса».

Фото: скриншот из трансляции

Стоит отметить, что повзрослевшие Лео и Ленни наблюдали за матчем Медведева и Тьена вместе с дочерью чемпиона «Ролан Гаррос» — 1989 Майкла Чанга. Чанг в данный момент является тренером Лёнера.