Фото: повзрослевшие сыновья Федерера с трибун следили за матчем Медведева в Шанхае

Лео и Ленни, сыновья 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера, посетили матч россиянина Даниила Медведева с американцем Лёнером Тьеном в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 4
7 8 		6 1 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Лео и Ленни прилетели в Шанхай вместе с отцом. Федерер-старший завтра, 10 октября, проведёт выставочный парный поединок сразу после завершения игровой программы «Мастерса».

Фото: скриншот из трансляции

Стоит отметить, что повзрослевшие Лео и Ленни наблюдали за матчем Медведева и Тьена вместе с дочерью чемпиона «Ролан Гаррос» — 1989 Майкла Чанга. Чанг в данный момент является тренером Лёнера.

