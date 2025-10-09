Фото: повзрослевшие сыновья Федерера с трибун следили за матчем Медведева в Шанхае
Лео и Ленни, сыновья 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера, посетили матч россиянина Даниила Медведева с американцем Лёнером Тьеном в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 1
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Лео и Ленни прилетели в Шанхай вместе с отцом. Федерер-старший завтра, 10 октября, проведёт выставочный парный поединок сразу после завершения игровой программы «Мастерса».
Фото: скриншот из трансляции
Стоит отметить, что повзрослевшие Лео и Ленни наблюдали за матчем Медведева и Тьена вместе с дочерью чемпиона «Ролан Гаррос» — 1989 Майкла Чанга. Чанг в данный момент является тренером Лёнера.
