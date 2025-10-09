Скидки
«Ещё с юниорских времён». Оже-Альяссим назвал имя своего главного соперника в туре

Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему он считает грека Стефаноса Циципаса своим главным соперником в АТР-туре, отметив, что это противостояние идёт еще с юниорских времён.

– Кого ты считаешь своим главным соперником?
– Думаю, Стефаноса Циципаса, потому что у нас взаимное соперничество. Есть игроки, у которых я долго не мог выиграть — например, Медведев. А с Циципасом у нас идёт обмен победами уже много лет, ещё с юниорских времён. Это соперничество длится давно. Он всегда добавляет соревновательного духа, – приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба АТР-тура.

Феликс Оже-Альяссим и Стефанос Циципас провели друг с другом 10 матчей. Циципас ведёт в очном противостоянии со счётом 7-3.

