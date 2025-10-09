Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович ответил, что в теннисе до сих пор вызывает у него мурашки

Джокович ответил, что в теннисе до сих пор вызывает у него мурашки
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович ответил, что в теннисе, несмотря на долгую и легендарную карьеру, до сих пор вызывает у него мурашки, особенные эмоции.

«Центральный корт Уимблдона. Выход на Центральный корт Уимблдона отличается от выхода на любой другой корт. Я не единственный, кто так считает. Знаю, что, вероятно, большинство теннисистов, ставших профессионалами, мечтают сыграть на Уимблдоне и взять его. Я счастлив, так как за карьеру мне удалось выиграть этот турнир несколько раз.

И каждый раз, когда я выхожу из раздевалки и направляюсь к Центральному корту, проходя через зону, отведённую для членов Всеанглийского клуба, любуясь аллеей истории с изображениями прошлых чемпионов, я испытываю совершенно особое чувство.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что эти минуты перед выходом на корт до сих пор вызывают у меня мурашки, хотя я испытывал эти эмоции много раз», — сказал Джокович в Шанхае во время пресс-подхода.

Материалы по теме
«Мечтаю сразиться с топ-игроком». Шарипов занимался с Джоковичем, а теперь рвётся на ТБШ
Эксклюзив
«Мечтаю сразиться с топ-игроком». Шарипов занимался с Джоковичем, а теперь рвётся на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android