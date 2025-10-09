Джокович ответил, что в теннисе до сих пор вызывает у него мурашки

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович ответил, что в теннисе, несмотря на долгую и легендарную карьеру, до сих пор вызывает у него мурашки, особенные эмоции.

«Центральный корт Уимблдона. Выход на Центральный корт Уимблдона отличается от выхода на любой другой корт. Я не единственный, кто так считает. Знаю, что, вероятно, большинство теннисистов, ставших профессионалами, мечтают сыграть на Уимблдоне и взять его. Я счастлив, так как за карьеру мне удалось выиграть этот турнир несколько раз.

И каждый раз, когда я выхожу из раздевалки и направляюсь к Центральному корту, проходя через зону, отведённую для членов Всеанглийского клуба, любуясь аллеей истории с изображениями прошлых чемпионов, я испытываю совершенно особое чувство.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что эти минуты перед выходом на корт до сих пор вызывают у меня мурашки, хотя я испытывал эти эмоции много раз», — сказал Джокович в Шанхае во время пресс-подхода.