Гауфф — о предстоящей встрече с Зигемунд в Ухане: будет ещё один тяжёлый матч

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с немкой Лаурой Зигемунд в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Ухане.

– В следующем круге тебе предстоит встретиться с очень опытной теннисисткой — Лаурой Зигемунд из Германии. Что думаешь об этом поединке?

– Она очень непростая соперница. Как вы сказали, очень опытная. Это будет ещё один тяжёлый матч, но я с нетерпением его жду, – сказала Гауфф в интервью на корте.

В 1/8 финала турнира в Ухане Кори Гауфф обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:2. Зигемунд вышла в четвертьфинал турнира одержав победу над полькой Магдаленой Френх (6:4, 7:6 (7:2)).