Гауфф — о предстоящей встрече с Зигемунд в Ухане: будет ещё один тяжёлый матч
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с немкой Лаурой Зигемунд в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Ухане.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 10:00 МСК
57
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
– В следующем круге тебе предстоит встретиться с очень опытной теннисисткой — Лаурой Зигемунд из Германии. Что думаешь об этом поединке?
– Она очень непростая соперница. Как вы сказали, очень опытная. Это будет ещё один тяжёлый матч, но я с нетерпением его жду, – сказала Гауфф в интервью на корте.
В 1/8 финала турнира в Ухане Кори Гауфф обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:2. Зигемунд вышла в четвертьфинал турнира одержав победу над полькой Магдаленой Френх (6:4, 7:6 (7:2)).
Комментарии
- 9 октября 2025
-
23:10
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:24
-
22:24
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:38
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:35
-
17:24
-
17:13
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27
-
16:19
-
16:11