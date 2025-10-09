Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сложно соперничать». Соболенко — о шансах превзойти Серену Уильямс по титулам на ТБШ

«Сложно соперничать». Соболенко — о шансах превзойти Серену Уильямс по титулам на ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о том, сможет ли она обойти по количеству титулов на турнирах серии «Большого шлема» американку Серену Уильямс, которая за свою карьеру 24 раза побеждала в одиночных разрядах мэйджоров.

«Все мы хотим побить все возможные рекорды — думаю, это очевидно. Но, на мой взгляд, правильно сосредоточиться на себе, на своей игре, на развитии как игрока и как личности. Если ты действительно заслуживаешь больших титулов, если заслуживаешь того, чтобы побить какие-то рекорды — это произойдёт. Поэтому мой фокус — развиваться как теннисистка. Конечно, я хочу добиться многого, но, думаю, будет очень сложно соперничать с количеством титулов на турнирах «Большого шлема», которое имеет Серена.

Моя цель — продвинуться в этом виде спорта настолько далеко, насколько смогу. Я каждый день выкладываюсь по максимуму, посвящаю свою жизнь теннису. И очень надеюсь, что в конце карьеры смогу оглянуться на свои результаты и по-настоящему гордиться собой», – приводит слова Соболенко Tennis 365.

Материалы по теме
Арина Соболенко повторила достижение Виктории Азаренко на «тысячниках»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android