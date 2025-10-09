«Сложно соперничать». Соболенко — о шансах превзойти Серену Уильямс по титулам на ТБШ

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о том, сможет ли она обойти по количеству титулов на турнирах серии «Большого шлема» американку Серену Уильямс, которая за свою карьеру 24 раза побеждала в одиночных разрядах мэйджоров.

«Все мы хотим побить все возможные рекорды — думаю, это очевидно. Но, на мой взгляд, правильно сосредоточиться на себе, на своей игре, на развитии как игрока и как личности. Если ты действительно заслуживаешь больших титулов, если заслуживаешь того, чтобы побить какие-то рекорды — это произойдёт. Поэтому мой фокус — развиваться как теннисистка. Конечно, я хочу добиться многого, но, думаю, будет очень сложно соперничать с количеством титулов на турнирах «Большого шлема», которое имеет Серена.

Моя цель — продвинуться в этом виде спорта настолько далеко, насколько смогу. Я каждый день выкладываюсь по максимуму, посвящаю свою жизнь теннису. И очень надеюсь, что в конце карьеры смогу оглянуться на свои результаты и по-настоящему гордиться собой», – приводит слова Соболенко Tennis 365.