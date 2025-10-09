Кори Гауфф установила уникальное достижение для турниров WTA-1000 в Китае
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинальные круги на пяти подряд турнирах категории WTA-1000, проходивших в Китае, с момента введения формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 9 октября, Гауфф (3) уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче третьего круга она со счётом 6:3, 6:2 обыграла 142-ю ракетку мира из Китая 36-летнюю Чжан Шуай (WC).
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 16:35 МСК
142
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Серия Гауфф в Китае:
Турнир WTA-1000 в Пекине: полуфинал (2023 год), титул (2024 год), полуфинал (2025 год);
Турнир WTA-1000 в Ухане: полуфинал (2024 год), минимум четвертьфинал (2025 год).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:24
-
22:24
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:38
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:35
-
17:24
-
17:13
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27