Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф установила уникальное достижение для турниров WTA-1000 в Китае

Кори Гауфф установила уникальное достижение для турниров WTA-1000 в Китае
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинальные круги на пяти подряд турнирах категории WTA-1000, проходивших в Китае, с момента введения формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 9 октября, Гауфф (3) уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче третьего круга она со счётом 6:3, 6:2 обыграла 142-ю ракетку мира из Китая 36-летнюю Чжан Шуай (WC).

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 16:35 МСК
Чжан Шуай
142
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Серия Гауфф в Китае:

Турнир WTA-1000 в Пекине: полуфинал (2023 год), титул (2024 год), полуфинал (2025 год);
Турнир WTA-1000 в Ухане: полуфинал (2024 год), минимум четвертьфинал (2025 год).

Материалы по теме
Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android