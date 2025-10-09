Скидки
Оже-Альяссим рассказал, противостояния каких игроков он считает любимыми

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, противостояния каких игроков он любит, отметив, что в детстве ему нравилось смотреть за матчами между сербом Новаком Джоковичем и британцем Энди Марреем.

«Противостояние Надаля и Федерера — легендарное. А когда я рос, мне нравились матчи Джоковича и Маррея. Это было интересно, потому что у обоих контратакующий стиль и они всегда старались перехитрить друг друга. Много длинных розыгрышей — всегда захватывающе смотреть. Было видно, насколько это физически тяжело. Особенно интересно было наблюдать за ними на турнирах «Большого шлема», – приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба АТР.

Оже-Альяссим принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Шанхае. За выход в полуфинал турнира он поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

