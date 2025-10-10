Турсунов высказался о потенциальных перспективах Мирры Андреевой на Итоговом чемпионате

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о потенциальном выступлении пятой ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой на Итоговом чемпионате WTA – 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде. Мирра пока официально не отобралась на данные соревнования в одиночном разряде, однако точно выступит в парном вместе с Дианой Шнайдер.

«Похоже, что Мирра едет на Итоговый. Её должны обойти и Паолини, и Рыбакина. Вряд ли обе осилят такую задачу, если учитывать, что играют против первой и второй ракеток мира (речь про грядущие четвертьфиналы турнира WTA-1000 в Ухане. – Прим. «Чемпионата»). Хотя задача по силам обеим.

Мирра будет играть Итоговый и в одиночке, и в паре, посмотрим, как она справится с задачей, с которой сталкивались и Крейчикова, и Гауфф в недалёком прошлом. Думаю, ей будет непросто, и, скорее всего, лучше получится в паре…» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.