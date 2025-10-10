Скидки
Соболенко: поражения и трудности, через которые я прошла в этом году, сделали меня сильнее

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как тяжёлые поражения в сезоне помогли ей переосмыслить подход к теннису.

«Мне кажется, цели и так очевидны. Я не люблю ставить себе какие-то конкретные цели. Я предпочитаю концентрироваться на себе, и это то, чему я научилась за этот год: просто фокусироваться на себе. И всё равно, когда я выхожу на корт, я хочу побеждать. Поэтому думаю шаг за шагом, матч за матчем.

Думаю, все тяжёлые поражения и трудности, через которые я прошла в этом году, сделали меня сильнее и как человека, и как игрока. Это процесс обучения. И за эти годы я поняла: нужно принимать всё, что происходит, и просто делать максимум в данный момент. В конце концов, это единственное, что ты действительно можешь контролировать», – приводит слова Соболенко Tennis 365.

